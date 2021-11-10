YÖK’ten mesleki eğitim çalıştayı

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek çalıştayda, “Mesleki eğitimde kalitenin artırılması”, “Mesleki eğitimde iş yeri eğitimi”, “Genç istihdamında yükseköğretimin rolü” ve “Genç istihdamında sektörlerin rolü” başlıklı dört farklı konuda çalışma grupları oluşturulacak. Programa göre açılış konuşmalarının ardından ilk oturum düzenlenecek. İkinci oturumda ise grup çalışmalarına yer verilecek.

Çalıştaya; Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ve Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaş kamu kurumlarının yanı sıra, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ile sanayi ve ticaret odalarının temsilcileri ve farklı üniversitelerden akademisyenler de katılacak.