YÖK’ten mazeret hakkı

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Buna göre adaylar, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildikleri programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretleri ilgili kurum tarafından değerlendirilecek. Mazereti kabul edilenler yerleştirdikleri programa kayıt yaptırabilecek.