YÖK’ten mazeret hakkı

Buna göre adaylar, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildikleri programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretleri ilgili kurum tarafından değerlendirilecek. Mazereti kabul edilenler yerleştirdikleri programa kayıt yaptırabilecek.
Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!
Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var
Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!