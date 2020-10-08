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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

YÖK'ten kayıt açıklaması

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YÖK'ten kayıt açıklaması
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Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 7 Ekim'deki toplantısında alınan kararlar Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) web sayfasında duyuruldu.

Toplantıda alınan kararlara göre, 2020 Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında YÖK tarafından üniversitelere yerleştirilen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adaylar mazeret bildirecek. İlgili üniversiteler bunları değerlendirecek ve mazereti kabul edilenler 16 Ekim'e kadar kaydını yaptırabilecek.

TEK HEKİM RAPORU YETERLİ
2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 DGS ve 2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yaptıracak adaylarla ilgili de birtakım kararlar alındı. Buna göre, sağlık raporu istenen programlara yerleşen adaylar, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile kayıt yaptırabilecek. Programa kayıt yaptırabilmek için gerekli belgelerin temininde öğrencilerin yaşayabileceği sorunlar da dikkate alındı. Bir programa kayıt yaptırmak için ilgili kurum ve kuruluşlardan 'Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi', 'Gemi Adamı Olur' belgesi gibi istenen belgeleri adaylar, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz ettirebilecek. Kovid-19 hastası veya temaslısı olup karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt hakları saklı tutulacak. Bu öğrenciler durumlarını belgeleyen raporlarını rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarını yaptırabilecek.

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