YÖK’ten kapsamlı araştırma: Öğrencilerin yüzde 72’si üniversitesinden memnun

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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA), geçtiğimiz yıl 10 Haziran ile 21 Ekim tarihleri arasında 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankette; öğrencilere eğitimin niteliği, personel, araştırma ve projeler, dijitalleşme ve yapay zekâ, uluslararasılaşma, yaşam memnuniyeti, kampüs imkanları, gelecek beklentileri gibi 15 tematik alanda 360 soru yöneltildi.

YÜKSEK LİSANS HEDEFLEYENLER YÜZDE 40

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 72’si üniversitelerinden memnun, yüzde 64’ü ise üniversitelerini tanıdıklarına tavsiye ediyor. Öğrenciler gelecek hedeflerine ulaşmak için yüzde 72 ile en çok yabancı dil becerilerini geliştirmek istiyor. Bunu yüzde 47 ile iletişim ve yüzde 39 ile teknik beceriler takip ediyor. Öğrencilerin yüzde 40’ı gelecekte yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor. Yüzde 34’ü kamuda, yüzde 31’i özel sektörde çalışmak istiyor, yüzde 23’ü ise girişimcilik yapmayı veya kendi işini kurmayı düşünüyor.

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ÖĞRENCİLERİN YAPAY ZEKAYA YAKLAŞIMI

Öğrenciler interneti yüzde 71 ile en çok sosyal medya amacıyla kullanıyor. Bunu yüzde 42 ile eğitim, yüzde 39 ile araştırma, yüzde 34 ile alışveriş, yüzde 31 ile video izleme, yüzde 18’i müzik dinleme, yüzde 13’ü ile oyun takip ediyor. Ayrıca öğrencilerin yüzde 83’ü ödevlerini yaparken yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Yüzde 81’i yapay zekânın eğitim öğretim hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Yüzde 75’i ise eğitim ve öğretimde bu araçların kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 74’ü yapay zekânın eğitim sürecinde verimliliklerini artıracağını ifade ederken yüzde 73’ü ise üniversitelerde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla kullanılmasının teşvik edilmesini istiyor.

ÖĞRENCİLERİN YARIDAN FAZLASI FİZİKİ KOŞULLARI YETERLİ BULUYOR

Ayrıca öğrencilerin yüzde 59’u üniversitelerinde spor alanlarının fiziksel koşullarının yeterli olduğunu düşünüyor. Yüzde 58’i üniversitesinin spor ve fiziksel aktiviteler için yeterli imkan ve tesis sunduğunu belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 52’si üniversitesinde spor alanları çeşitliliğinin yeterli olduğunu düşünürken yüzde 47’si ise üniversitelerde spor alanlarında sunulan ekipman çeşitliliğinin yeterli olduğunu ifade ediyor.

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İLK KEZ UYGULANDI

Diğer yandan 21. yüzyılın dijital dönüşüm süreçlerinin, yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve daha etkin bir organizasyonel yapıya kavuşturulmasını zorunlu kıldığını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar şunları söyledi:

“Bu dönüşümün öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyor, yenilikçi yaklaşımları destekleyen bir anlayışla, eğitimde mükemmellik, araştırmada yenilik ve uluslararasılaşma hedeflerini temel alıyoruz. Bu kapsamda, TÜDA, YÖK tarafından ilk kez geliştirilen vizyoner bir araştırma. TÜDA, yükseköğretim sistemimizin mevcut durumunu ve kapasitesini veriye dayalı, kapsamlı bir perspektifle analiz ediyor. Geleceğe yönelik iyileştirme alanlarını da belirlemeye olanak tanıyor. Bu yaklaşım, hem bireylerin eğitim gereksinimlerine cevap vermek hem de üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik adımlar atmasını sağlamak için önemli bir altyapı sağlıyor.”