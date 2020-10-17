YÖK’ten hastane düzenlemesine teşekkür

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan YÖK Anadolu Projesi'nin müjdesini paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yükseköğretim Kanunu'nda da değişiklik yapan kanunla, tıp fakültesi açmak isteyen vakıf üniversiteleri bazı şartları taşımak zorunda.

EN AZ 200 YATAKLI HASTANE KOŞULU

Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olması ve YÖK'ün tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari fiziki mekan ve donanım şartlarını sağlaması şartı aranacak.

Bu kapsamda vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel hastanesi yoksa tıp fakültesi açabilmesi için Sağlık Bakanlığından ön izin alması, ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için ise hastane ruhsatının alınmış olması gibi şartlar da getirilecek.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE İKİ YIL SÜRE TANINDI

Bünyesinde tıp fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumlarının geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde kanunda belirtilen şartları taşıyan hastaneye ait ön izin belgesini veya aynı şartları haiz mevcut bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi Yükseköğretim Kuruluna teslim etmesi zorunlu olacak. Bu süre içinde söz konusu belgeleri teslim etmeyen vakıf yükseköğretim kurumları uyarılacak.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEYEN TIP FAKÜLTELERİ KAPATILACAK

Bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl içinde söz konusu belgeleri sunamayan vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerine öğrenci verilemeyecek. Üç yıllık sürenin bitiminden itibaren iki yıl içinde mülkiyeti kendisine ait veya Hazineye ait olup düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumuna irtifak hakkı tesis edilmiş olan taşınmazlar üzerinde bulunan işletme hakkı ve ruhsatı kendine ait olan kanunda belirtilen şartları taşıyan hastaneye ilişkin belgeleri Yükseköğretim Kuruluna teslim etmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleri kapatılacak. Mevcut öğrenciler hakkında kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

YÖK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç alınan kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Tıp eğitiminde ihmalin telafisi olmaz” diyen Saraç milletvekillerine teşekkür etti.

“Tıp eğitiminde ihmalin müsamaha ile karşılanmasının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağı malumdur. Öğrencilerimizin gerekli ve yeterli tıp eğitimi alabilmeleri için ise teorik dersler dışında, uygulamalı eğitim de alarak sağlık hizmeti sunmaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesi bulunan Vakıf Üniversitelerinin kendi hastanelerine sahip olmasının tıp eğitimi açısından niteliği artırıcı önemli etkileri olacağı, bazı aksamaları ortadan kaldıracağı gerekçesi ile dün Meclisimiz tarafından önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır.

Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile Vakıf Üniversitelerinin Tıp Fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir.

Eğitim ve öğretimin niteliğine ve kalitesine sürekli dikkat çeken Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile hazırlanan, iktidar muhalefet değerli milletvekillerinin desteği ile Meclisimizde kabul edilen yasal düzenlemeden dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz”