Özvar: Ukrayna’dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek ‘Harita ve Geomatik Mühendisliği Mesleğinin Gelişimi İçin İş Birliği Protokolu’ne imza attı. Protokolde haritacılık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla harita ve geomatik alanlarını YKS’de yüksek başarı sırasındaki bireylerin tercih etmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilere burs ve iş imkanı da sağlanacak.

AMACIMIZ SEKTÖREL BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar protokolle ilgili şunları söyledi:

“Yükseköğretim Kurulu olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması kapsamında ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerine önem veriyoruz. Daha önce istihdam ve ihracatta önemli paya sahip maden, petrol ve tekstil sektörü temsilcileri ile protokoller yapılarak yükseköğretim-sektör iş birliği hayata geçirilmişti. Devamı olarak bugün haritacılık sektörüne yönelik olarak TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile protokol imzalıyoruz. Protokol ile öğrencilerimizin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olacak. Protokolün hayırlı olmasını temenni ederim.”

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ÖĞRENCİLERİMİZİ DIŞARDA BIRAKMAK İSTEMEYİZ

Özvar, protokolün ardından Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kalan Türk öğrencilerin durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Bir an önce savaşın durdurulmasını arzu ettiklerini söyleyen Özvar, şöyle konuştu: “YÖK olarak Ukrayna’da okuyan öğrencilerimiz için öncelikle üniversiteler arasında yatay geçiş imkanı sağlayarak öğrencilerimiz için bir kolaylık vereceğimizi ifade etmiş olduk. Öğrencilerimiz arasında bu yatay geçiş şartlarını yerine getirenler arasında Türkiye’deki devlet üniversitelerine yerleşme imkanı bulabilecekler. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimiz için ise YÖK olarak düşündüğümüz çare, özel öğrenci statüsü. Oradan gelen öğrencilerimiz üniversitelere başvuruda bulunabilecekler. Ülkemize gelen öğrencilerin, hangi üniversitede okudukları, hangi programa devam ettikleri, kaçıncı sınıfta oldukları bunların bilgileri yükseköğretim açısından fevkalade önemli. Bu sebeple Ukrayna’dan gelen öğrencilerimizin öğrenim bilgilerini beyan edecekleri bir internet sayfası tasarladık. Bu internet sayfasına girerek öğrenim bilgilerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Başvurular halen devam etmekte. Bugün itibarıyla bu başvurular, 3 bini bulmuş vaziyette. Bu başvuruların daha ne kadara ulaşacağını kestirmeniz mümkün değil. Zira oradaki bütün öğrencilerin tamamının buraya gelip gelmeyeceği bilmiyoruz. Bunun için belli bir süre olacaktır. Başvurular bitmeden sayı paylaşmak mümkün değil. Burada tabi hakkaniyeti, eşitliği, fırsat eşitliğini gözeteceğiz. Özel öğrenci statüsünde öğrencilerimiz Türkiye’de bir müddet misafir olarak, konuk olarak, öğrenci olarak eğitimlerine devam edebileceklerdir. Öğrencilerimizi dışarda bırakmak istemeyiz.”

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SIRALAMADA İLK 30 BİN ŞARTI

HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3 bin 500 TL olacak. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenip YÖK’e bildirilecek. Burslar her eğitim ve öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenecek.

Öncelikle bu programları tercih edecek adayların YKS yerleştirme puan türündeki puanına göre alanında ülke geneli ilk 30 bin sıralaması içinde yer alması gerekecek. YKS tercihlerinde; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine yerleşmiş olması gerekirken üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarına program bazında ilk 4 sıradan yerleşmiş olması şartı aranacak.

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Diğer yandan öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her eğitim ve öğretim yılında genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.8 (100 üzerinden en az 70) olması şartı aranacak.

MEZUNİYET SONRASI DESTEK

İmzalanan protokol kapsamında öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, HKMO burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olacak.

HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Harita ve Geomatik mühendisliği mesleği; ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında coğrafi ve mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu tabanlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her alanında konumsal bilgiye dayalı çalışmalar üreten ve hizmetler sunan kritik bir meslek disiplini.