YÖK'ten felsefe öğrencilerine burs

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, yeni YÖK konseptiyle başlatılan süreçte temel bilimlerin (fizik, kimya, biyoloji, matematik) yanı sıra ziraat, su ürünleri, hayvancılık, yer bilimleri gibi programların da YÖK Destek Programı kapsamına alındığına vurgu yapılarak, bu sene Felsefe programının da Destek Programı kapsamına alındığı belirtildi.

'KARŞILIKSIZ 800 LİRA BURS'

Ülkemizde 2020 yılı için belirlenen kontenjanlar itibariyle; 57 devlet üniversitesinde ve altı vakıf üniversitesinde öğrenci alan felsefe programı bulunuyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada kısaca şu bilgilere yer verildi:

“Son yıllarda bu programlara rağbet azalmakta, kontenjanlar bazı üniversitelerde dolmamakta ve vakıf üniversiteleri bu programları açmaya ilgi duymamakta. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal bilimlerin, maalesef pek çok alana nispeten geçmişte sahip olduğu ve hak ettiği yerde olduğunu söylemek zor. Felsefe de alaka ve talep kaybına uğrayan bu önemli bilim dallarından biri. Bu durum, bilimin gelişimi için endişe verici. Zira her şeyin ölçülmeye çalışıldığı, maddiyat ile değer biçildiği ve ölçülemeyenin dışarıda bırakıldığı bir dünyada felsefenin giderek önemini kaybetmesi, özelde bütün sosyal bilimler için, genelde ise tüm bilimler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Eleştirel ve mantıklı düşünce ile tahlil kabiliyetinin gelişmesinde felsefe ve mantığın rolü büyük. Diğer taraftan üniversiteler sadece bilgiye sahip insanlar yetiştiren değil, aynı zamanda dünyayı ve hayatı yorumlayabilme kabiliyetine sahip insanlar da yetiştiren kurumlardır. Bu düşünceler ile “Yeni YÖK” konsepti içinde felsefe lisans programları YÖK Destek Bursları kapsamına dahil edilmiş olup devlet üniversitelerinde bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk üç sırada yerleşen başarılı öğrencilere öğrenimleri boyunca yıllık 12 ay üzerinden karşılıksız 800 lira burs verilecek.”