YÖK’ten e-kayıt videosu

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YÖK tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların 19-23 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze kayıt işlemlerini yapabileceği, e-kayıtların ise 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Buna göre, e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar e-devlet sistemini kullanacak. Ancak e-kayıt işlemini sadece liseden 2008 yılından sonra mezun olanlar yapabilecek. Bu tarihten önce mezun olanların diploma bilgileri sistemde yer almadığı için ilgili adaylar kayıt işlemlerini sadece yüz yüze tamamlayabilecek.

TÜM PROGRAMLAR E-KAYIT İŞLEMİNE DAHİL DEĞİL

Videoda, e-kayıt işlemine tüm üniversite programlarının dahil olmadığı belirtilerek tercih edilen programın şartlarına göre yüz yüze kaydın gerekli olabileceği belirtildi. Ayrıca bir üniversitenin örgün ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olan adaylar ancak ilgili üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri halinde e-kayıt işlemi yapabilecek. Vakıf üniversitesine yerleşenler ise öğrenim ücreti yatırdıktan sonra kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

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BARKODLU ELEKTRONİK KAYIT BELGESİ OLUŞACAK

E-Devlet sisteminde herhangi bir uyarı almadan kayıt işlemlerine devam edebilen adaylar ise ekranda yerleştikleri ve kayıt yaptıracakları üniversite hakkındaki bilgileri görüntüleyebilecek. İlgili alandaki tüm bilgiler doğru ise adayların, tüm uyarı ve duyuruları okuduktan sonra bilgilerin doğruluğuna dair onay vermesi gerekiyor. Gerekli tüm duyuruları okuyan ve bilgileri dolduran adaylar, ekrandaki ‘başvur’ butonuna tıklayarak kayıt işlemini tamamlayabilecek. E-kayıt başvurusu tamamlandığında da ilgili ekranda ‘barkodlu elektronik kayıt belgesi’ görüntülenebilecek. Bu şekilde kaydını yaptıran adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak.