YÖK'ten ‘dijital eğitim sertifikası’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kurul olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, içinde bulunulan süreçte bunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Projeyi iki yıl önce başlattıklarını hatırlatan Saraç, şöyle konuştu:

“Projenin ilk etabında 20 üniversiteden 60 binin üzerinde öğrenci ve 10 binin üzerinde öğretim elemanına dijital beceri eğitimi verdik. Projeyle öğretim elemanları ve öğrencilerin dijital yeterliliklerinin arttırılmasının amaçlandı. Bu aslında bir farkındalık projesiydi. Biz YÖK olarak, sadece üniversitelerimizdeki potansiyeli harekete geçirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz mart ayında başlayan ve halen devam eden pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen eğitimlerin önemli ölçüde faydasını gördük.

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİNİ YAYMALARINI İSTİYORUZ

Bu süreçte eğitim alanlardan, bunu üniversitelerdeki diğer öğretim elemanları ve öğrencilere aktarmasını bekledik. Nitekim biz bu eğitim sürecini eğiticilerin eğitimi olarak planladık. Bundan sonraki süreçte eğitim alan akademisyenlerimiz üniversite içindeki diğer akademisyenlere ve öğrencilerimize bu eğitimi aktaracak. Özellikle siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla hangi bölümde ya da programda öğrenim görürse görsün tüm öğrencilerimizde siber güvenlik konusunda bir farkındalığının oluşmasının dijital çağın bir gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. Rektörlerimizden siber güvenlik eğitimlerini tüm öğrencilere yaymalarını istiyoruz. Pandemi sürecinde YÖK bünyesinde, çeşitli üniversitelerin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu'nun oluşturuldu, yurtiçi ve dışına yönelik sanal fuarlar düzenlendi, uzaktan eğitim platformu sağlama protokolü, YÖK Dersleri Platformu ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi hazırlandı.”

Toplantının sonunda, sertifika almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik eden ve 3’üncü faza başlayacak akademisyenlere başarılar dileyen YÖK Başkanı Saraç, projeye katkı sunan Cisco, ODTÜ, katılımcı üniversite rektörleri ve YÖK yetkililerine teşekkür etti.

PROJEDE 3’ÜNCÜ FAZA GEÇİLDİ

Projenin 3’üncü fazının tanıtımının da yapıldığı toplantıda, Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 3’üncü fazda yine Anadolu'dan seçilen 30 üniversiteden 90'a yakın akademisyene eğitim verilecek. Projede eğitim görecek her bir üniversite tarafından bildirilecek üç akademisyenden en az birinin kadın akademisyenler arasından seçilmesi zorunluluğu da getirildi. Anadolu'dan seçilen 3’üncü fazda yer alacak 30 üniversite şunlar:

"Bolu Abant İzzet Baysal, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bandırma Onyedi Eylül, Bartın, Bilecik Şeyh Edebali, Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Çankırı Karatekin, Dumlupınar, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kastamonu, Niğde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Tarsus ve Uşak."