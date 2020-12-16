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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

YÖK’ten devlet meslek yüksekokulları müdürler toplantısı

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YÖK’ten devlet meslek yüksekokulları müdürler toplantısı
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YÖK, devlet Meslek Yüksekokulları (MYO) müdürleriyle bir toplantı gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç  toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve MYO Komisyonu yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’ün başkanlığında, YÖK MYO Çalışma Grubu Üyeleri ve devlet üniversitelerimizin MYO Müdürleri ile “'evlet Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda devlet üniversitelerimizin bünyesinde yer alan MYO’larda pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim, sınavlar, staj ve iş yeri eğitimleriyle ilgili süreçler ele alındı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak bir durum değerlendirmesi yapıldı. YÖK olarak, vakıf yükseköğretim kurumlarımızın MYO müdürleriyle de benzer bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

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