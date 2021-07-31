YÖK'ten devir teslim

10 gün süreyle boş kalan başkanlık koltuğuna Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar getirildi. Atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Özvar’ın önce Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilme kararı, ardından başkanlık kararı duyuruldu. Resmi gazetede, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6’ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir” denildi.

SARAÇ BAŞDANIŞMAN OLDU

Eski başkan Prof. Dr. Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Dün, Ankara’daki YÖK Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle Erol Özvar başkanlığı Yekta Saraç’tan devraldı.

EROL ÖZVAR KİMDİR?



İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Erol Özvar, 1966’da İstanbul’da doğdu. 1989’da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çok sayıda ödüllü çalışması olan Özvar evli ve üç çocuk babası.