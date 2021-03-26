YÖK’ten denklik uyarısı

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin, YÖK tarafından 'tanınan' yükseköğretim kurumlarını e-Devletten (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) görmeleri mümkün. Bu husus, öğrencilerimizin mezun olduklarında denklik problemleri yaşamaması için son derece önemli. Tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almayan kimi üniversitelerin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada 'YÖK tarafından tanındıkları ve mezunlarına her halükârda denklik verileceği yönünde' yanıltıcı bilgilerin yer aldığı görülüyor. Mağduriyet yaşanmaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."