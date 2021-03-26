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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 26.03.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

YÖK’ten denklik uyarısı

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YÖK’ten denklik uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışındaki üniversitelerde okumak isteyen öğrencileri denklik konusunda uyardı. YÖK tarafından 'tanınan' yükseköğretim kurumlarının e-Devlet üzerinden görülebileceği hatırlatılan duyuruda, yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi istendi.

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin, YÖK tarafından 'tanınan' yükseköğretim kurumlarını e-Devletten (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) görmeleri mümkün. Bu husus, öğrencilerimizin mezun olduklarında denklik problemleri yaşamaması için son derece önemli. Tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almayan kimi üniversitelerin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada 'YÖK tarafından tanındıkları ve mezunlarına her halükârda denklik verileceği yönünde' yanıltıcı bilgilerin yer aldığı görülüyor. Mağduriyet yaşanmaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

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