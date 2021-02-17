YÖK’ten bahar dönemi açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020’den bu yana üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca “yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde” sürdürülüyor. Yükseköğretim Kurulu bu süreci “güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar” ile yönetiyor. Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanıyor. Ayrıca; “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu” üniversitelerimize iletilmiş, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanındı. Yine bu bağlamda özellikle uygulamalı eğitimler, staj, iş yerinde mesleki eğitim gibi hususlara da dikkat çekildi.

EĞİTİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Küresel Salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın tüm programlarında eğitimler genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam ediyor. Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE

Yükseköğretim Kurulunca konunun en önemli paydaşları olan “öğretim elemanları” ile “öğrencilerimizin” de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidildi. Bu maksatla 1 milyon 300 yüz bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi gerçekleştirildi. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlar ile paylaşıldı. Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek 02.02.2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda “Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır” şeklinde bilgi verilerek,

“Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir” denilmektedir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;