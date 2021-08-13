YÖK'ten araştırma görevlisi adaylarına duyuru

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

YÖK'ün duyurusuna göre araştırma görevlileri tercihlerini, https://yoksis.yok.gov.tr/TS adresi üzerinden 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Ayrıca adayların şu şartları sağlaması gerekiyor:

* 2017 yılından itibaren üniversitelere tahsis edilen ilave kadrolar kapsamında atanan öncelikli alan Araştırma Görevlileri, Üniversite Senatoları tarafından belirlenen asgari Lisansüstü Eğitim şartlarını sağlamaları halinde lisansüstü eğitimlerini başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadrosunun bulunduğu üniversitede yapacak.

* Atandıkları üniversitelerde doktora programı olmayan öncelikli alan araştırma görevlilerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen üniversiteler ve programlarından tercih yapmaları gerekiyor.

* Daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen lisansüstü eğitim programlarından tercih yaparak yüksek lisans programına yerleşen ve mezun olan araştırma görevlileri, atandıkları alan/alt alanda doktora programı bulunması ve Üniversite Senatoları tarafından belirlenen asgari Lisansüstü Eğitim şartlarını sağlamaları halinde yüksek lisans eğitimini tamamladıkları üniversitelerde doktora eğitimlerine devam edebilecek.

* Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin lisansüstü eğitim tercihi başvuru yapabilmeleri için YÖKDİL, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden son 5 yıl içinde en az 55 puan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca tercih edecekleri üniversitelerin lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen ALES ve Dil puanı şartlarını sağlamaları gerekiyor.

* Lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin yerleştirme puanları, lisans not ortalamasının yüzde 35'i, ALES puanının yüzde 50'si ve yabancı dil sınav puanının yüzde 15'i dikkate alınarak hesaplanacak.

* Daha önce tercih yaparak bir doktora programına yerleşen veya atandığı alanda ilgili doktora eğitimine devam eden araştırma görevlileri tercih yapamayacaklar.