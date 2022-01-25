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HABERLEREğitim Haberleri

YÖK'ten araştırma görevlisi açıklaması

#YÖK#ALES#Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri
YÖKten araştırma görevlisi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, “öncelikli alan araştırma görevlisi olarak atananların lisansüstü eğitim tercihleri” hakkında açıklama yapıldı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca kadrolarının bulunduğu üniversitelerde doktora programı bulunmayan ‘Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri’nden Doktora eğitimi için tercih yapacakların 02.02.2022 (Saat 17.00) tarihine kadar e-devlet şifreleri ile https://yoksis.yok.gov.tr/TS adresinden sisteme giriş yaparak, ALES, Yabancı Dil Puanlarını, kişisel bilgilerini ve eğitim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Kontenjanları ve Tercih İşlemlerine ilişkin duyuru ise daha sonra yapılacaktır. Belirtilen tarihe kadar sisteme giriş yapıp güncelleme yapmayan kişiler tercih yapamayacaklardır. Daha önce tercih yaparak bir doktora programına yerleşen veya doktora eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin güncelleme yapmamaları gerekir. Güncelleme ekranı Yüksek Lisans mezunu olan ya da bahar dönemine kadar mezun olabilecek araştırma görevlilerine yöneliktir. Soru ve görüşleriniz için Başkanlığımıza ait oalanlar@yok.gov.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz. Önemle duyurulur”.

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