YÖK’ten Ar-Ge ve burs desteği

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YÜZDE 80 DEVAM ŞARTI

Öğrencilere sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i miktarında ödeme yapıldı. 2021-2022 bahar döneminde ise yine 80 gün iş yerinde bulunan öğrencinin alabileceği destek miktarının 5 bin 412 TL ye kadar çıkabileceği belirtildi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde sanayi eğitimine verilen desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler şöyle sıralandı: Bursa Teknik Üniversitesi (580 öğrenci), Gaziantep Üniversitesi (508 öğrenci), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (500 öğrenci), Afyon Kocatepe Üniversitesi (402 öğrenci), Marmara Üniversitesi (341 öğrenci) ve Gazi Üniversitesi (302 öğrenci).

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

YÖK tarafından verilen desteklerde, öğrencilerin yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, öğrencilerin iş becerisinin artırılması, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve işyeri eğitiminin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlanıyor.

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Söz konusu destek ile fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanlarıyla ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmaları teşvik ediliyor.