YÖK’te 'Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu' oluşturuldu

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim politikalarının geliştirilmesinde YÖK’e akademik destek sağlayacak olan komisyonun ilk toplantısı YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A.Yekta Saraç’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Komisyonda YÖK'ten Prof. Dr. Naci Gündoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Alper Cihan, Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Kumtepe, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arif Altun, Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aytekin İşman, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Şahin, MEF Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammed Şahin, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurettin Şimşek, ODTÜ'den Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selçuk Karaman ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu yer alıyor.