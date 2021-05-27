Yöksis Nedir, Neden Önemlidir? Yöksis'e Nasıl Kayıt Olunur?

YÖKSİS Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kurulmuştur. Bu sistem ülkemizde eğitim alan veya mezun olan üniversite öğrencileri için kurulmuştur.

YÖKSİS Nedir?

YÖKSİS, diğer adı ile Yükseköğretim Bilgi Sistemi ülkemizde üniversite öğrencilerinin veya mezun öğrencilerinin bilgilerinin veya verilenin saklandığı bir bilgi sistemidir. ÖSYM tarafından alınan karar ile tüm üniversite öğrencilerinin veya mezunlarının bilgilerinin YÖKSİS sisteminde saklanması kararlaştırılmıştır. Resmi bir şekilde bilgi arşivi görevi YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca YÖKSİS belgesi CV olarak da kullanılabilmektedir.

YÖKSİS Neden Önemlidir?

YÖKSİS sistemi aracılığı ile üniversitelerden alınan eğitimlere ulaşmak mümkündür. YÖKSİS sistemi binlerce kişinin verilerini resmi bir şekilde saklamaktadır. Özellikle YÖKSİS detaylı bilgi vermesi sebebiyle CV olarak da kullanılabilmektedir. Bu nedenle üniversiteden mezun olan öğrenciler için oldukça önemli bir sistemdir.

Bu sistemde kişilerin üniversitede aldıkları eğitim, başarı durumları, donanımları, eksiklikleri ve akademik kariyerleri kayıt edilmektedir. Bu sayede kişiler üniversiteden mezun olduktan sonra kolay bir şekilde eğitim bilgilerine ulaşabileceklerdir. Bunlar dışında KPSS, akademik bilgiler ve duyurular, atamalar ve sınav bilgileri gibi tüm bilgiye kişiler YÖKSİS sayesinde ulaşabilirler. Akademik sınavlara da kişiler YÖKSİS üzerinden başvuru yapabilmektedir.

YÖKSİS'e Nasıl Kayıt Olunur?

YÖKSİS hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler YÖKSİS'e kayıt olmak istemektedir. Fakat pek çok kişi bu sisteme nasıl kayıt olacağını bilememektedir. YÖKSİS sistemine kayıt olabilmek için bazı prosedürleri gerçekleştirmek gerekir.

Yapılması gereken ilk şey YÖKSİS internet sitesine giriş yapılmasıdır. İnternet sitesinden kayıt olunabileceği gibi üniversitelerin veya fakültelerin öğrenci işlerinden de kayıt yapılabilmektedir. Bu sistem içerisinde personel şifreleri ile öğrencilerin şifreleri farklı olduğu için bilgilere bu iki yerden ulaşılması gerekir.

YÖKSİS sistemine kişilerin bilgileri otomatik olarak gönderilmektedir. Bu nedenle kişiler kayıt olmasa dahi bilgiler sistem içerisinde yer almaktadır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra bilgilerin eksik olduğu görülüyor ise mutlaka üniversiteye dilekçe verilmeli ve bu durum düzeltilmelidir.