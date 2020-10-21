YÖKDİL’e başvurular başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınava başvurular, 21 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

2020-YÖKDİL: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN