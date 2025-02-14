YÖKDİL'e 113 bin aday başvurdu

Haberin Devamı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KKTC'nin başkeni Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılacak sınav; 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

Haberin Devamı

SINAV SONUÇLARI 18 MART'TA AÇIKLANACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 113 bin 667 adayın katılacağını bildirdi. Ersoy, toplam 16 bin 452 kişinin görev yapacağını belirterek "İngilizce fen bilimlerinde 27 bin 111, İngilizce sağlık bilimlerinde 44 bin 648, İngilizce sosyal bilimlerde 38 bin 730 ve Arapça sosyal bilimlerde 3 bin 178 aday uygulamaya katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken 821 aday bu haktan yararlandı. Sınava 321 engelli aday katılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.