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YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

#ÖSYM#YÖKDİL#Cevap Anahtarları
YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

13 Mart’ta uygulanan YÖKDİL sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2022-YÖKDİL/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.

2022-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ. 

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#ÖSYM#YÖKDİL#Cevap Anahtarları

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