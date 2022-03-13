YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2022-YÖKDİL/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.

2022-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ.