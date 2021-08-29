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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.08.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

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YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

29 Ağustos’ta uygulanan YÖKDİL sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, “29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için yüzde 10)  yayınlandı” denildi.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

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