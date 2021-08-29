YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, “29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için yüzde 10) yayınlandı” denildi.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ