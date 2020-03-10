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Eğitim
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı

YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alan YÖKDİL sınav sonuçları, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı
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YÖKDİL sınav sonuçları pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınava giren birçok kişinin sorguladığı YÖKDİL sınav sonuçları, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı 2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2020 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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