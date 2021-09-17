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YÖKDİL sonuçları açıklandı

#ÖSYM#2021-YÖKDİL/2#Sonuçları
YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos’ta uygulanan 2021-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.

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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından öğrenebiliyor.

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#ÖSYM#2021-YÖKDİL/2#Sonuçları