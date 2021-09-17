YÖKDİL sonuçları açıklandı

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından öğrenebiliyor.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2021
29 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/2 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. @erolozvar @YuksekogretimK