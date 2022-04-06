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YÖKDİL sınavı elektronik ortamda yapılacak

#ÖSYM#YÖKDİL#Prof. Dr. Halis Aygün
YÖKDİL sınavı elektronik ortamda yapılacak

Yılda iki kez basılı olarak uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak. İngilizce Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan 2022 e-YÖKDİL, 14 Mayıs’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav binalarında uygulanacak. Başvurular 5 Mayıs’a kadar çevrimiçi yapılabilecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL'i, temel değerlerimizden biri olan sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ilkemiz gereği bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulayacağız” dedi.  

ÖDEMEYİ İLK YAPANLAR SINAVA GİREBİLECEK
ÖSYM’den verilen bilgiye göre; 2022 e-YÖKDİL sınava başvurular, 6 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacak. Kontenjanlar, Ankara’da 4 bin, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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#ÖSYM#YÖKDİL#Prof. Dr. Halis Aygün

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