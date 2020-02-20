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Eğitim
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme

YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı için giriş belgeleri AİS şifresi aracılığıyla edinebilecek. İşte, YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri hakkında detaylı bilgiler

YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme
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YÖKDİL 2020/1 sınav giriş belgeleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi ÖSYM AİS ekranından görüntülenebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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