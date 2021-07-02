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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.07.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

YÖKDİL başvuruları başladı

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YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos’ta yapılacak. Sınava başvurular, 2 - 12 Temmuz arasında alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklamada adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu almış olmaları gerekiyor.

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