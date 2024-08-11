YÖKDİL başladı

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YÖKDİL bugün Türkiye’nin 81 ilindeki 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştiriliyor. 101 bin 96 adayın başvurduğu sınavda İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 29 Ağustos’ta açıklanacak.

15 BİN 162 KİŞİ GÖREV ALACAK

Sınavda toplam 15 bin 162 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 249 emniyet mensubu hazır olacak. Diğer yandan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve 746 aday bu haktan yararlandı.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecek. ‘Geçici Kimlik Belgesi’ dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, sınava giriş belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.