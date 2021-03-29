YÖKDİL/1 sınavı cevap anahtarları yayımlandı

2021-YÖKDİL sınavı için geri sayım başlarken, adaylar sınavın tarihine yoğunlaştı. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL sınavı bu hafta sonu yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavı ÖSYM sınav takvimine göre 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle: “28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” https://www.osym.gov.tr/TR,20993/2021-yokdil1-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html

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