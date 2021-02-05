YÖKDİL/1 28 Mart’ta
ÖSYM tarafından 28 Mart’ta yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Adaylar 15 Şubat’a kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
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