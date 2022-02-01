YÖKAK’ın yeni başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar

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Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu, mevzuat gereği dört yılda bir paydaş kurumları tarafından seçilen/görevlendirilen kurul üyeleri arasından başkan seçimi gerçekleştiriyor.

2018 yılında göreve başlayan ve görev süresi 2022 yılında tamamlanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas yayımladığı mesajda, başta Kurul Üyeleri, Kurul Çalışanları, Ulusal ve Uluslararası Danışmanları, Değerlendiriciler, Mentörler olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

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Kurul toplantısı sonrasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. 2022-2026 yılları arasında görev yapacak Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri şöyle:

* Prof. Dr. Muhsin Kar - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Başkan) (ÜAK)

* Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu - Marmara Üniversitesi (YÖK)

* Prof. Dr. Vatan Karakaya - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (YÖK)

* Prof. Dr. Murat Önder - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YÖK)

* Prof. Dr. Ömer Torlak - İstanbul Ticaret Üniversitesi (ÜAK)

* Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu - İstanbul Teknik Üniversitesi (ÜAK)

* Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu – (Milli Eğitim Bakanlığı)

* Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil - (TÜBİTAK)

* Doç. Dr. İbrahim Halil Kayral - (TÜSEB)

* Adem Ceylan - (MYK)

* Gülden Banu Müderrisoğlu - (TÜRKAK)

* Hakan Ülken - (TOBB)

* Mehmet Bora - Öğrenci Temsilcisi

PROF. DR. MUHSİN KAR KİMDİR?

Kahramanmaraş doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde Lisans, İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde İktisadi Kalkınma alanında yüksek lisans ve Loughborough Üniversitesi’nde ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (University of Southern California) Misafir Araştırmacı olarak bulunan Kar, Makro İktisat alanında 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör unvanını almıştır. Çalışma alanları arasında finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri bulunan Muhsin Kar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümleri’nde akademik çalışmalarını yürütmüş ve görev yaptığı üniversitelerde bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekan yardımcılığı, dekan ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 2017-2021 yılları arasında da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Rektör olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yanı sıra, Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve YÖK tarafından yürütülen Bologna Projesinde Bologna Uzmanı olarak da rol almıştır. Evli ve üç çocuk sahibi olan Muhsin Kar, Türkiye Bilimler Akademisi Asli üyesidir.