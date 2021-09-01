YÖKAK sözleşmeli personel alacak

Aranan nitelikleri taşıyan adaylar 1-10 Eylül 2021 tarihleri arasında dijital ortamda başvurularını yapabilecek. Başvurular 10 Eylül 2021’e kadar e-Devlet üzerinde “YÖKAK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” ve “Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden gerçekleştirebilecek. KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puan türü dikkate alınacak.

2020 yılı KPSS B grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ, DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ VE BÜRO PERSONELİ POZİSYONLARINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.