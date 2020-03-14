YÖK uzaktan ve açıköğretim imkânlarını devreye sokacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitelerde eğitime verilen üç haftalık arada, ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projesi’ kapsamında, uzaktan ve açıköğretim imkanları devreye alınması için üniversite rektörlüklerine yazı gönderildi. Yazıda, YÖK tarafından iki yıl önce başlatılan, ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında 16 üniversitede 6 bine yakın öğretim elemanına ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’, 50 binin üzerinde öğrenciye de 'Dijital Okur-Yazarlık" dersi verildiği, süreç içerisinde üniversitelerde konuyla ilgili önemli bir deneyim kazanıldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) bulunan 120 üniversitenin derslerinin yüzde 30'a kadar olan kısmını bünyelerindeki UZEM aracılığıyla uzaktan öğretim yöntemiyle verebilmelerine mevzuat açısından imkân sağlandığı bildirilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi sonrasında bu üniversitelerimiz bu uygulamayla da dünyadaki gelişmelere paralel olarak önemli bir deneyim kazandı. Ayrıca Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinde an itibarıyla 2 milyonu aşkın öğrenci açık ve uzaktan eğitim yoluyla öğrenim görüyor. Yükseköğretim Kurulu’nca en hızlı şekilde değerlendirilmek üzere, küresel ölçekte yaşanan ve son günlerde pandemik ilan edilen yeni durum karşısında ve bu süreçle sınırlı olmak kaydıyla üniversitenizin bu süreçte hangi dersleri kendi imkânları ve hazırlığıyla uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeyi talep ettiği, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinin ders havuzundan ders talep edip etmeyeceği, bunlara ilaveten, daha fazla öğretim üyesinin bu sürece katkı vermesini sağlamak için üniversitenizin ilgili birimleri (UZEM gibi) tarafından yapılacak girişimlerin neler olabileceği, hususlarında görüşlerinizi, acil olarak 18 Mart'a kadar Başkanlığımıza bildirmenizi önemle rica ederim."

Bu önlemlere ek olarak 800'ün üzerindeki dijital ders malzemesi bütün üniversitelerin erişimine açılacak.