YÖK uzaktan eğitimi değerlendirdi: En çok sosyal bilimlerde uzaktan eğitim yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel Kovid-19 salgını sürecinde üniversitelerde başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinde durumu tespit etmek ve daha da iyileştirilmesine katkı sağlamak için bir analiz yaptıklarını açıkladı. Buna göre 127 devlet ve 62 vakıf olmak üzere toplam 189 üniversiteden toplanan farklı alanlardaki bütün veriler değerlendirildi. Bu verilere göre üniversitelerin uzaktan öğretime hızlı geçiş sağladığı, bahar dönemindeki derslerin yüzde 90’ının uzaktan öğretimle açıldığı, uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alanın ‘Sosyal Bilimler’ olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

UZAKTAN ÖĞRETİME HIZLI GEÇİŞ SAĞLANDI

189 üniversiteden 121’i (yüzde 64’ü) 23 Mart, 41’i (yüzde 21.6’sı) 30 Mart, 25’i ise (yüzde 13.2’si) 6 Nisan tarihlerinde uzaktan öğretim uygulamalarına başladı.

DERSLERİN YÜZDE 90’I UZAKTAN EĞİTİME AÇILDI

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi’nde üniversitelerde yürütülen toplam ders sayısı 736 bin 341 iken küresel salgın sonrası uzaktan öğretim kapsamında açılan ders sayısı toplam 663 bin 808 oldu. Bahar Dönemi’ndeki derslerin yüzde 90.1’i uzaktan öğretim olarak açıldı.

TEORİK DERSLERİN ÇOĞU YAPILDI

Üniversitelerin neredeyse tamamına yakını (yüzde 99.2) teorik derslerini, yaklaşık yüzde 89’u ise uygulamalı derslerin teorik kısımlarını uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeye başladığı anlaşıldı. Ayrıca, üniversitelerin yüzde 75’inin uzaktan öğretimle verilebilecek uygulamalı dersleri bu dönemde uzaktan öğretim yoluyla verdiği görülüyor.

YÜZDE 22’SİNDE CANLI SINIF UYGULAMASI

Uzaktan öğretim yöntemiyle açılan derslerin yüzde 22’sinde canlı sınıf uygulaması yapılıyor. Canlı ders uygulamalarını vakıf üniversiteleri yüzde 53.2 oranında “tüm derslerde zorunlu” tutarken, bu oran devlet üniversitelerinde yüzde 29.1 oldu. Canlı sınıf uygulaması oranı yüksek lisans derslerinde yüzde 25.9, doktora derslerinde yüzde 24.2, lisans derslerinde yüzde 22.1 ve önlisans derslerinde ise yüzde 17.8 olarak gerçekleşti.

EN AZ SAĞLIK BİLİMLERİNDE VERİLDİ

Bu süreçte üniversiteler tarafından uzaktan öğretim uygulamaları en yoğun şekilde ‘Sosyal Bilimlerde’ (yüzde 91) oldu. Fen Bilimlerinde yüzde 78, Mühendislik analında yüzde 77 olarak gerçekleşti. Yoğunluğun en düşük olduğu bilim alanı ise ‘Sağlık Bilimleri’ (yüzde 54) oldu.

ÖDEV VE PROJELER YAPILDI

Küresel salgın döneminde üniversitelerin uzaktan öğretimde ölçme değerlendirme kapsamında ara sınav uygulamalarını netleştirdikleri ve ödev, proje, çevrimiçi sınav ve kısa sınav gibi farklı çevrimiçi değerlendirme yöntemlerini uyguladıkları görülüyor. Üniversiteler ara sınavların ölçme ve değerlendirmesini ağırlıklı olarak ‘Ödev’ (yüzde 90.5) ve ‘Proje’ (yüzde 83.10) yoluyla yapmayı uygun gördü.

ÖĞRETİM ELEMANLARINA DESTEK VERİLDİ

Hızlı bir şekilde geçilen uzaktan öğretim uygulamalarına öğretim elemanlarının entegrasyonunun sağlanması konusunda üniversitelerin ciddi gayret gösterdikleri görülüyor. Küresel salgın sürecinde üniversitelerin yüzde 97’si öğretim elemanlarına uzaktan öğretim uygulamaları hakkında ‘teknik destek’ sağlarken yüzde 79’u online eğitimler veriyor. Ayrıca üniversitelerin yüzde 39’u öğretim elemanlarına pedagojik destek sunuyor.

ÖĞRENCİLER SMS İLE BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu süreçte üniversitelerin yüzde 95’i öğrencilerine süreç ile ilgili ‘sms, e-posta’ yoluyla bilgilendirme yaparken, yüzde 91’i ‘teknik destek hizmeti’ sunuyor, yüzde 83’ü ‘iletişim noktası’ oluştururken, yüzde 70’i de ‘yeni görevlendirmeler’ yapıyor.