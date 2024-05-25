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YÖK üyeliğine ve 7 üniversiteye rektör ataması

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#Resmi Gazete#YÖK#Atama
YÖK üyeliğine ve 7 üniversiteye rektör ataması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Derviş Karaboğa atanırken, 7 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

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Alınan karar doğrultusunda, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Üniversitelerarası Kurulca YÖK üyesi olarak seçildi. Rektör atamalarının yapıldığı 5 üniversitenin başındaki isim aynı kalırken 2 üniversitenin rektörü ise değişti. Buna göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi’nde de rektör vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Engin Gülal yerine Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak getirildi.

YENİDEN ATANDILAR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Galata Üniversitesi’ne de Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu yeniden rektör olarak atandı. Başkent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hakan Özkardeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Kara rektör vekili olarak görev yaptıkları koltuklara rektör olarak getirildi.

 

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#Resmi Gazete#YÖK#Atama

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