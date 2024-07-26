YÖK üyeliğine ve 11 üniversiteye rektör ataması

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Alınan karar doğrultusunda, hali hazırda YÖK üyeliği devam eden Prof. Dr. Metin Topcuoğlu, Üniversitelerarası Kurulca yeniden YÖK üyesi olarak seçildi. Rektör atamalarının yapıldığı 8 üniversitenin başındaki isim aynı kalırken 3 üniversitenin rektörü ise değişti. Buna göre, Bingöl Üniversitesi’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak yerine Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Prof. Dr. Nükhet Hotar yerine Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Selçuk Üniversitesi’nde de Prof. Dr. Metin Aksoy yerine Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz getirildi.

YENİDEN ATANDILAR

Anadolu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne Prof. Dr. Semih Aktekin, İstanbul Kent Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü ve Ostim Teknik Üniversitesi’ne de Prof. Dr. Murat Ali Yülek yeniden rektör olarak atandı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi’nde Prof. Dr. Emin Karip ve Özyeğin Üniversitesi’nde Prof. Dr. Barış Tan rektör vekili olarak sürdürmekte oldukları görevlerine yeni atamayla rektör olarak devam edecek.

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2 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Karara göre, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 6 yıl boyunca Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Kır atandı. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü ise, yaklaşık 4 yıl süreyle İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstlenen Yusuf Uzantı oldu.