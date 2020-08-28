YÖK Üniversiteye kayıt tarihini uzattı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere kayıt tarihini öğrencilerin talebi üzerine uzattı. Yeni tarihlere göre e-kayıt 4 gün, şahsen kayıt 1 gün uzatıldı.
YÖK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin “öğrencilerin lehine olacak şekilde” uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır."
Yeni duruma göre, 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri, 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül 2020, elektronik kayıtların ise (e-kayıt) 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.
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