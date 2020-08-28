YÖK Üniversiteye kayıt tarihini uzattı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Son olarak yaptığımız yetki devri ile eğitim fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek. Eğitim fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir." açıklamasını yaptı.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin “öğrencilerin lehine olacak şekilde” uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır."

Yeni duruma göre, 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri, 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül 2020, elektronik kayıtların ise (e-kayıt) 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.