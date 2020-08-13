YÖK: Üniversiteler 1 Ekim'den sonra açılabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin 1 Ekim'den sonra açılabileceğini söyledi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" diyen Saraç, kampuslardaki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelere karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdıklarını ifade etti. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

'45 BİNE YAKIN PROGRAM BULUNUYOR'

"Bilindiği üzere YÖK olarak yakın zamanda dünya örneklerini de inceleyerek Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi’ni yayımladık. Rehberde, 'Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları' başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer alıyor. Bu rehberde de açıkladığımız üzere, salgın dinamik bir süreç olduğu için salgının bölgesel ve yerel seyrine göre üniversitelerimizce farklı uygulamalara gidilmesine imkân tanınıyor. Ülkemizde 45 bine yakın üzerinde program bulunuyor ve her bir programın kazanım hedefleri doğrultusunda uygulanma yöntemleri değişkenlik arz ediyor. Nitekim edebiyat, sosyoloji, moda tasarımı programlarıyla ebelik veya geleneksel el sanatları yahut tıp, diş hekimliği ve pilotaj programlarının eğitim öğretim süreçleri birbirinden çok farklı. Salgın süresince bu programların uygulamalarında alınacak önlemler de bölgeden bölgeye elbette ki farklılık arz edebilecek.

ÜNİVERSİTELERİMİZE GENİŞ BİR ALAN BIRAKILDI

Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendi. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanındı. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakıldı. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecek. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecek."