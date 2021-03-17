YÖK, TUS ve EUS için kontenjan talepleri alacak

YÖK'ten yapılan duyuruya göre, ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12/1 maddesi gereğince, 2021 İkinci Dönemi TUS kontenjan talepleri, ‘http://www.yok.gov.tr’ adresinin, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ndeki ‘Personel İşlemleri TUS Kontenjan Talep Formu’ sekmesinden yapılacak. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri, ‘http://www.yok.gov.tr’ adresinin, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ndeki ‘Personel İşlemleri TUS Kontenjan Talep Formu’ sekmesinden yapılacak. Talep bilgileri en son 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar girilebilecek.

‘Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 5/1 maddesi gereğince, 2021 EUS kontenjan talep formlarının en geç 2 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar ‘eus.yokper@yok.gov.tr’ adresine gönderilmesi gerekiyor.