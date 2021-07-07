YÖK Türk üniversitelerini tanıtacak

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde üniversiteleri yurt dışında dijital ortamda tanıtmak amacıyla "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"nın ilkinin geçen yıl düzenlendiğini hatırlattı.

İlki büyük ilgi gören sanal fuarın ikincisi olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021"in 27-29 Temmuz tarihlerinde dijital ortamda kapılarını ziyaretçilerine çevrim içi olarak açacağını belirten Saraç, Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak üniversite yetkililerinden "giriş koşulları, kontenjanlar, programlar, burslar, konaklama" gibi birçok konuda bilgi alabileceğini aktardı.

Yekta Saraç, "182 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü ülkemizde yükseköğretim sistemimize daha fazla uluslararası öğrencinin katılımının sağlanmasında sanal fuarlarımız önemli bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.