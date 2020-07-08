YÖK, Türk üniversitelerine yatay geçişler için web sitesini erişime açtı

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK), küresel Kovid-19 salgını nedeniyle yurtdışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemleri bilgilerinin yer aldığı web sitesi erişime açıldı. YÖK, yurtdışında okuyan fakat Kovid-19 salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için önemli kararlar almıştı. Bu kapsamda, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkân tanındı. Ayrıca ilk 1000’deki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için de yeni imkânlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru olanağı sağlandı, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için açık öğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.

YATAY GEÇİŞ KONTENJAN SAYISI VE BAŞVURU SÜRECİNE TAKVİMİ

YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurtdışından yatay geçiş kanalıyla Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik ‘Yatay Geçiş Kontenjan Listesi / Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi’ bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı. YÖK'ün https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul’ adresinden kullanıma açılan internet adresindeki ‘Yatay Geçiş Kontenjan Listesi’ kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurtiçi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor. Aynı alandaki ‘Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi’ bölümünde ise yatay geçiş işlemleri için hangi üniversiteye ne zaman başvuru yapılabileceği, bu başvuruların değerlendirilme, kesin ve yedek kayıt tarihleri de detaylı olarak yer alıyor. Böylelikle YÖK, yatay geçiş kapsamında üniversitelerin kendi belirlediği kontenjanları ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçlerini toplu olarak öğrencilerin kullanımına sunmuş oldu.

SALGIN DÖNEMİYLE SINIRLI BİRİNCİ VE SON SINIFLARA YATAY GEÇİŞ HAKKI

YÖK, küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere yurtdışındaki öğrencilerin, Türkiye'deki birinci ve son sınıf da dahil olmak üzere bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine karar vermişti. Böylelikle yurtdışında okuyan tüm öğrencilerin, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilmeleri sağlanmıştı. Daha önceki mevzuatta ise ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamıyordu. Yeni düzenlemeyle küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere bu yıl 1 ve 4’üncü sınıflara da yatay geçiş başvurusu hakkı tanınmasının ardından listede bu sınıflara da ilk kez kontenjan verildi.

KAYIT SÜRECİ 15 ARALIK'A KADAR UZATILACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurtdışında okuyan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, Türkiye'deki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ettiklerini açıklamıştı. YÖK bu kapsamda, uluslararası öğrenci adaylarına ön kayıt hakkı tanıyacak, başvuru ve kayıt sürecini 15 Aralık 2020'ye kadar uzatacak.