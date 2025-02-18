YÖK tarım eğitiminde dijitalleşmeyi başlatıyor

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YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle tarım sektörünün geleceğinin bilim ve teknolojiyle şekillendirilmesi amacıyla “Tarım Teknolojileri Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek görüşler alındı.

YÖK Başkanı Özvar, tarım sektöründe dijital dönüşüm sürecini destekleyecek eğitim modellerinin oluşturulmasını ve istihdam dostu programların yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Stratejik bir mesele olan tarımsal üretimin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesi. Dijital dönüşüm, tarımsal üretimi daha verimli, çevre dostu ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak bakımından bir zorunluluk haline geldi. YÖK olarak, tarım alanında dijital teknolojilere dayalı eğitim programlarının geliştirilmesini, tarımsal üretimde veri temelli karar alma süreçlerinin benimsenmesini ve üniversite-sektör iş birliklerinin güçlendirilmesini önceliklerimiz arasında görüyoruz.

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TARIMDA İHTİSASLAŞAN ÜNİVERSİTELER

Tarımsal üretimi bölgesel kalkınma stratejileriyle daha uyumlu hale getirmek amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı çerçevesinde üniversiteleri tarımla ilgili alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda; Bingöl Üniversitesi tarım ve havza bazlı kalkınma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarım ve jeotermal enerji, Siirt Üniversitesi tarım ve hayvancılık, Iğdır Üniversitesi katma değeri yüksek tarımsal ürünler, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi hassas tarım uygulamaları ve yenilikçi işleme teknolojileri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık, Yozgat Bozok Üniversitesi endüstriyel kenevir, Artvin Çoruh Üniversitesi tıbbi aromatik bitkiler, Kırklareli Üniversitesi gıda, Giresun Üniversitesi fındık, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi gıda biyoteknolojisi alanında ihtisaslaşan üniversiteler olarak belirlendi. Ayrıca, öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteler programı kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarımda dijital teknolojiler alanında ön plana çıktı.”

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YENİ EĞİTİM POLİTİKALARI ÖNCELİKLER ARASINDA

Tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve önlisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle iş birliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Tarım sektörünün dijital dönüşüm sürecine uyum sağlaması, istihdam odaklı eğitim politikalarıyla desteklenmesi ve sektördeki beceri açığının kapatılması, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında belirlenen temel öncelikler arasında yer alıyor.”

‘NE ÜRETTİĞİMİZİ TAKP EDEBİLMEMİZ GEREKİYOR’

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ise ”Son 1,5-2 yıldır yaptığımız çalışmalarda kendi kendimize yetebilmeyi özellikle stratejik ürünlerde yeni başlattığımız üretim planlanmasıyla suyu merkeze alarak nerede neyi ne kadar yetiştireceğimizi planlamaya çalışıyoruz. O yüzden tarım teknolojilerinde dijitalleşme bir tık daha önemli hale geçiyor. Çünkü bizim nerede ne ürettiğimizi, ne kadar ürettiğimizi de takip edebilmemiz gerekiyor” dedi.