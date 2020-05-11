YÖK: Sınavlar dijital ortamda yapılacak

YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı’ndan tüm vakıf ve devlet üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, sınavların yüz yüze değil, dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulunmasına karar verildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“YÖK’ün daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme- değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz ediyor. Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir”

YÖK, açıklamasında, “Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir” şeklinde yer verdi.

HASSASİYETE VURGU

YÖK’ten gelen açıklamada ayrıca; “Sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir” şeklinde vurgu yapıldı.