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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:56,Son Güncelleme:/

YÖK seviye tespit sınavlarını erteledi

YÖK, üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Muadil sınavların, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

YÖK seviye tespit sınavlarını erteledi
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Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan bilgilendirmede, "YÖK’ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında, üniversitelerce mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi. Kurulumuzca ileriki tarihlerde internet sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacak" denildi.

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