YÖK savunma sanayi için doktoralı mühendis yetiştirecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı amacıyla, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ne aralarında denizaltı tasarımları, bacaklı robotlar, biyomekanik robotlar, uydu tasarımı, radar ve görünmezlik teknolojilerinin bulunduğu yedi yeni bilim alanı daha ekledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yeni YÖK olarak ilk kez kurgulayarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirdikleri YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısının 4 bin 250 olduğunu, bu sayıyı yıl sonuna kadar 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 11'inci Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin yıl sonuna kadar pek çoğunu gerçekleştirmiş olacaklarını; buna 100/2000 Doktora Projesi'nin de dahil olduğunu belirten Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

‘BURSLAR 4 BİNİ BULACAK’

“YÖK'ün verdiği burs miktarının yanında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getiren adaylar ‘çift burs’ imkânından yararlanacak. Böylece burs miktarı aylık 4 bin 700 lirayı bulacak. Proje kapsamında burs verilecek Türkiye'nin öncelikli bilim alanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptık. Tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri dikkate aldık. Son olarak Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile savunma sanayisinde doktoralı insan gücüne hangi alanlarda ihtiyacın bulunduğu konusunu da görüştük. Sonrasında YÖK ve Savunma Sanayii Başkanlığından uzmanlar bu konu üzerine çalışarak önerilerini YÖK'e aktardı. YÖK’ün Cumhurbaşkanı önderliğinde başlattığı Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesine katkı için özellikle ihtiyaç duyulan niteliklerin hangi alanlarda olması gerektiği konusundaki çalışmayı tamamladık. YÖK olarak, her çağrı döneminde, ülkemizin öncelikleri doğrultusunda 100 öncelikli alanımızı, ilgili kamu kurumlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde gözden geçiriyoruz ve güncelliyoruz.

7 YENİ BİLİM ALANI

Bu dönem de YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ndeki öncelikli alanlarımıza, geçmiş çağrı dönemlerinde açılanların yanı sıra yeni alanlar ekledik. Bu kapsamda, daha önce savunma teknolojileri, savunma sistemleri entegrasyonu, savunma bilişimi, modelleme ve simülasyon alanları açılmıştı. Bu alanlara, Savunma Sanayii Başkanlığının önerileri doğrultusunda, savunma malzeme teknolojilerini kapsayan 'akıllı ve yenilikçi malzemeler', denizaltı tasarımını da içeren 'deniz ve gemi mühendisliği', görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, radar teknolojileri, güdüm teknolojilerini içeren 'savunma teknolojileri', bacaklı robotlar, biyorobotik, biyomekanik, insan-robot beraber çalışabilme gibi alanları içeren 'ileri robotik sistemler ve mekatronik', ileri düzeyde veri işleme konularını içeren 'uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri', büyük veri teknolojilerini içeren 'veri bilimi ve bulut bilişim' ile 'yapay zeka ve makine öğrenmesi' olmak üzere yedi yeni bilim alanını daha ekledik. Bu yeni bilim alanları, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine de işaret ediyor. Bu teknoloji alanları, savunma sanayi içinde bu açıdan da fevkalade önemli. YÖK olarak yeni savunma sanayi alanlarında doktora programı açıp çağrıya çıkarak yükseköğretim kurumlarının başvurularını aldık. Sürecin önemli bir kısmının tamamlandı. Başvuruların YÖK tarafından değerlendirilme süreci sona erdi. Belirlenen üniversitelerde doktora yapmak isteyenler, 1-2 gün içinde YÖK'ün belirlediği bu üniversitelere başvurabilecek. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı vermek isteyen idealist, vatanperver, bilim sevdalısı genç araştırmacılarımızı bu alanlarda doktora yapmaya davet ediyoruz. Yeni YÖK'ün başlattığı ve Türkiye'ye kazandırdığı yurtiçi ve dışında örneği bulunmayan YÖK 100/2000 Doktora Projesi artık mezunlarını vermeye başladı. Bu proje ülkenin geleceğinin inşasında önemli rol oynayacak.”