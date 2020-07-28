YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kuruluâ€™nca (YÃ–K) bu yÄ±l Ã¼niversite tercihi yapacak adaylar iÃ§in Ã¼niversitelerin ve programlarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik dijital ortamda 4-7 AÄŸustos'ta sanal fuar dÃ¼zenlenecek. YÃ–K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, â€˜Ãœniversiteni KeÅŸfet YÃ–K Sanal FuarÄ± 2020â€™ adÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikle Ã¶ÄŸrencilere, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle olasÄ± riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceÄŸi Ã¼niversiteyi ve programÄ± dijital ortamda yakÄ±ndan tanÄ±tmak hedefleniyor. Sanal fuar, 200 Ã¼niversitenin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Sanal fuarda, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, canlÄ± tanÄ±tÄ±m etkinlikleri yapabilecekler, Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±yla sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirebilecekler; Ã¶ÄŸrencileri merak ettikleri hususlarda canlÄ± sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler. Ãœniversite tercihi yapacak genÃ§lere yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, programlar, bÃ¶lÃ¼mler, konaklama ve burs imkÃ¢nlarÄ±, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetler baÅŸta olmak Ã¼zere, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim potansiyelinin ve Ã¶ÄŸrencilere sunulan imkanlarÄ±n anlatÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi Ã¼zerinden ulaÅŸÄ±labilecek.

Yeni YÃ–K'Ã¼n, Ã¼niversite adaylarÄ±nÄ±n tercih sÃ¼reÃ§lerini kolaylaÅŸtÄ±rmak Ã¼zere, hizmete soktuÄŸu ve Ã¼niversite adaylarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri programlar hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi alabilecekleri YÃ–K-ATLAS uygulamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¼tÃ¼n yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ± bir araya getirdiÄŸi sanal fuarÄ±n Ã¶ÄŸrenci ve velilerin yoÄŸun ilgisini Ã§ekmesi bekleniyor.