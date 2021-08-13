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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

YÖK Sanal Fuarı'na yoğun ilgi

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YÖK Sanal Fuarı'na yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yükseköğretim kurumları ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik ikinci kez düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021", üniversite adaylarından yoğun ilgi gördü.

YÖK, COVID-19 salgını dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak üniversite adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumları tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 3-7 Ağustos'ta sanal fuar düzenledi. Öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan ve yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021", geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekti.

YÖK'ün koordinesinde, 181 yükseköğretim kurumunun katılımıyla düzenlenen sanal fuarda yükseköğretim kurumlarından temsilciler, canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüştü. Her üniversitenin birden fazla temsilcisinin bulunduğu stantları ziyaret eden öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek temsilcilerle canlı sohbet imkanı buldu.

"https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden erişilen sanal fuarda üniversite adaylarına yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere araştırma olanakları ve diğer imkanlar tanıtıldı.

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