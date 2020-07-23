YÖK Sanal Fuarı’na yaklaşık 40 bin ziyaretçi

20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında sanal ortamda ziyaretçilerine kapısını açan 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' katılımcılardan ilgi gördü. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre fuar, Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülke başta olmak üzere tüm dünyada dikkatlerin Türk yükseköğretimine çekilmesini sağladı. 190 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuar, üç gün içinde 38 bin 544 ziyaretçi tarafından toplam 59 bin 227 kez ziyaret edildi. 259 bin 417 sayfa ziyaretinin olduğu sanal fuara toplam 164 ülkeden ziyaretçi girişi yapıldı. Sanal fuara yurtdışından en fazla ilgi sırasıyla Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan, Mısır, Bangladeş, Somali ve Amerika Birleşik Devletleri’nden oldu.

KATILIMCILAR ARASI BİLGİ ALIŞ VERİŞİ GERÇEKLEŞTİ

22 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00’de sona eren fuar süresince yükseköğretim kurumları; birimleri, programları, kabul koşulları ve kontenjanları, burs ve konaklama imkanları başta olmak üzere birçok merak edilen konuda, uluslararası öğrenci adaylarını çevrimiçi görüşmeler ve seminerler yoluyla bilgilendirdi. 'www.virtualfair-yok.gov.tr'" internet adresi üzerinden gerçekleştirilen sanal fuar, Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci çekebilmek için yabancı ülkelerdeki potansiyel öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sundu.

‘ÖĞRENCİLER 190 ÜNİVERSİTEYLE BULUŞTU’

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemimize daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduklarının altını çizdi. Fuarla yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda 190 üniversite ile buluştuklarını aktaran Saraç, gençlerin bu buluşmada, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim kurumlarımızda sunulan çeşitli imkanlarla ilgili bilgilere ulaşabildiklerine işaret etti.