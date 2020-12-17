YÖK Sağlık Bakanlığı’ndan aşıda öncelik istedi

Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlayabilmesi için akademik ve idari personelin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesinin önemli olduğu vurgulanan yazı şöyle:

“Küresel COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceği, bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının ilk aşamasında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağı açıklandı.

Bu bağlamda “sağlık çalışanları” kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile Üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirilmesinin çok önemli olduğu açıktır.

Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için “yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin” de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dâhil edilmesi önem taşımaktadır. Başkanlığımız, bu konudaki önerimiz kabul görür ise, kademelendirme çalışmaları için her türlü işbirliğine açıktır. Bilgilerini ve gereğini takdirlerinize arz ederim.”