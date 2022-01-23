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Yok oluş nasıl yazılır? Yok oluş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Yok oluş nasıl yazılır Yok oluş kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Yok oluş kelimesi bir temel parçacık ile karşıtının bir yere gelince enke ışımasıyla birbirlerini ortadan kaldırmaları anlamına gelen bir sözcüktür. Bu kelime çoğunlukla "yokoluş" biçiminde hatalı yazılmaktadır. Sizin için Yok Oluş nasıl yazılır? Yok oluş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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 Genelde "yokoluş" şeklinde ve hatalı olarak yazılan bu kelimenin nasıl yazıldığı ve TDK'ya göre nasıl yazıldığı konusu büyük merak uyandırmaktadır. Yok oluş kelimesini hem TDK'ya uygun hemde doğru şekilde yazmak isteyenler için bu konu oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple konu hakkında doğru ve anlaşılır şekilde bilgi verilmesi önemlidir. 

 Yok Oluş Nasıl Yazılır? 

 Yok oluş kelimesi, çok fazla kişi tarafından " yokoluş" şeklinde yani yanlış yazılmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmek ise son derece önemli bu konudur. Bu sayede kişiler gerekli durumlarda "yok oluş" kelimesini doğru şekilde gerekli yerlere yazabilme olanağına sahip olabilirler. 

 Yok oluş kelimesi " Yok oluş" şeklinde ayrık olarak yazılır. "Yokoluş" şeklinde yazılması durumunda yanlış yazılmış olur. 

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 Yok Oluş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik Mi Yazılır Ayrı Mı? 

 Yok oluş kelimesi günlük hayatta yazımında en fazla hata yapılan sözcükler arasında yerini almaktadır. Bu sebeple " yok oluş" kelimesinin TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazıldığı internet üzerinden çok fazla araştırılmaktadır. 

 Bu kelime çoğu kişi tarafından "yokoluş" şeklinde yanlış yazılmaktadır. Ancak TDK'ya göre yok oluş kelimesi " yok oluş" şeklinde yani ayrı yazılır.

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